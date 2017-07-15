Актриса Екатерина Гусева похвалилась фигуркой в бикини
15 июля 2017, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Екатерина Гусева похвалилась фигуркой в бикини. 41-летняя актриса и мама двоих детей отдохнула в Сочи и выложила в Instagram фотоотчет. Подписчики отметили, что Катя Гусева выглядит намного моложе своего возраста. Фигура у актрисы стройная и подтянутая.
Особенно поклонники восхищены плоским животом и длинными ногами Гусевой.
"Нет предела СОВЕРШЕНСТВУ!!!))))))))))", "Фигура-шикарная!!! ".
Для Екатерины Гусевой важны и работа, и семья. Весь год она исполняла главную роль в мюзикле "Анна Каренина".
Теперь отдыхает с мужем и детьми - сыном Алексеем и маленькой дочкой Анечкой.
Российские звезды буквально шокируют соцсети фотографиями в бикини не первый год. Так бывшая супруга Федора Бондарчука Светлана опубликовала новое фото в бикини на пляже. Анастасия Макеева опубликовала фото в новом купальнике.