Актриса Екатерина Гусева похвалилась фигуркой в бикини. 41-летняя актриса и мама двоих детей отдохнула в Сочи и выложила в Instagram фотоотчет. Подписчики отметили, что Катя Гусева выглядит намного моложе своего возраста. Фигура у актрисы стройная и подтянутая.

Особенно поклонники восхищены плоским животом и длинными ногами Гусевой.

Публикация от Екатерина Гусева (@_ekaterinaguseva_)Июл 14 2017 в 4:00 PDT



"Нет предела СОВЕРШЕНСТВУ!!!))))))))))", "Фигура-шикарная!!! ".

Для Екатерины Гусевой важны и работа, и семья. Весь год она исполняла главную роль в мюзикле "Анна Каренина".

Теперь отдыхает с мужем и детьми - сыном Алексеем и маленькой дочкой Анечкой.

Российские звезды буквально шокируют соцсети фотографиями в бикини не первый год. Так бывшая супруга Федора Бондарчука Светлана опубликовала новое фото в бикини на пляже. Анастасия Макеева опубликовала фото в новом купальнике.