В ряде СМИ 14 июля прошла информация о том, что в Санкт-Петербурге задержана группа мошенников, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Якобы среди задержанных был сын актера Бориса Смолкина.

Сын Бориса Смолкина, Владимир, очень удивился слухам про себя самого. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как сказал изданию Владимир Смолкин, его никто не задерживал и он возмущен журналистскими «утками» подобного рода. По сообщениям в СМИ, Владимира Смолкина задержали в числе мошенников, которые незаконно обналичили миллионы рублей.

Владимир Смолкин – глава продюсерского центра, который носит его имя. Профиль центра – организация выступлений различных знаменитостей. Отец Владимира Борис Смолкин известен зрителям по роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня».