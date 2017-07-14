Сибиряк на спор обрил немецкого журналиста топором (ВИДЕО)

Немецкие тележурналисты из познавательной передачи «Галилео» захотели, что называется «взять на слабо» сибирского стилиста Даниила Истомина, предложив ему сделать прическу топором. Сибиряк спор выиграл.

Передача с российским стилистом вышла в эфир немецкого телешоу, сообщает новосибирский портал НГС.

Стилист из Новосибирска Даниил Истомин сделал прическу мужчине и женщине, используя вместо ножниц острый топор. Кроме топора Даниил использовал деревяшку, которую нашел в гримерке (расческу использовать по условиям спора было нельзя) за три минуты до съемок.

После эфира у новосибирского стилиста от клиентов отбоя нет, начали поступать и неожиданные заказы. Например, два парня заказали прическу топором для своих подруг, - девушки пока не в курсе…