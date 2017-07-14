У брачного агентства Сябитовой один жених на всех?

На известную сваху Розу Сябитову неоднократно жаловались одураченные клиентки, причем не только в устной форме. Некоторые через суд пытались взыскать потраченные без толку деньги, но пока безуспешно.

Приставы не могут взыскать с «Роза-клуб» деньги: офиса и имущества у компании нет, денег на счетах - тоже. Сейчас в компании, по заверениям ее представителей, идет реорганизация.

Писательница с юридическим образованием Наталия Земская, бывшая клиентка брачного агентства Сябитовой, рассказала «Комсомольской правде» о своих провалившихся попытках найти жениха. Да ладно бы только жениха, но ведь и 250 рублей вернуть не представляется возможным.

За эти деньги Сябитова предложила клиентке встретиться в ресторане с потенциальным кавалером, но мужчина не произвел никакого впечатления на даму. После этого сваха заявила: «Что ж, Наталия, значит, умные мужчины - не ваше направление». Позже Земская выяснила, что этот жених был единственным, кого предлагали клиенткам Сябитовой. Объединив усилия, клиентки доказали в суде, что услуги со стороны компании не были оказаны. Земской присудили 325 тысяч рублей, но уже в течение двух лет женщина не может вернуть эти деньги.



