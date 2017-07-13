Ума Турман скоро переедет в Иркутск

Голливудская звезда Ума Турман в 2018 году временно переедет в Иркутск.

Согласно последней информации, это связано с занятостью актрисы в полнометражном фильме российского режиссера Юрия Яшникова. Он подчеркнул, что организовать поездку Умы Турман в Сибирь было весьма сложно, поскольку пришлось пройти невероятное количество согласований с агентами.

Оказалось, что Яшников решил действовать иначе и связался с отцом знаменитости, который несколько лет назад побывал на Байкале. После этого удалось поговорить и с самой актрисой. Точные сроки визита Турман еще не согласованы, передает IrkutskMedia.