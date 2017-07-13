Ким Кардашян удивила всех своими обтягивающими спортивными шортами

Американская актриса, фотомодель и светская львица Ким Кардашян предстала в необычном образе с обтягивающими спортивными шортами марки Adidas, которые подчеркивали и без того ее выдающиеся формы.

Как сообщает The Sun, на ней также была надета облегающая белая майка (а вот бюстгальтера не было) При этом "спортивный" образ от Ким Кардашян включал в себя туфли на шпильках. 36-летняя модель решила выбрать и подходящую простую прическу, собрав волосы в хвост.

Примечательно, что Кардашян вела себя несколько застенчиво перед фотографами, которые застали ее на улице. Для нее это несколько необычно, отмечает издание.