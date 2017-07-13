Американский актер Шайа ЛаБаф извинился за инцидент, который привел к его аресту, а также за расистские высказывания в полицейском участке, добавив, что "достиг дна".

"Мое прямое неуважение к власти, по меньшей мере, проблематично, и совершенно разрушительно, если не сказать хуже", - добавил актер. По словам ЛаБафа, он предпринимает меры к тому, чтобы начать контролировать свою зависимость от наркотиков, передает TMZ.

В настоящее время Шайа ЛаБаф продолжает участвовать в съемках нового фильма. Однако пока не известно, собирается ли актер обращаться в специализированную клинику для наркоманов.

Ранее ЛаБафа арестовали за хулиганство.