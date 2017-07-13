Шайа ЛаБаф после расистского скандала заявил, что "достиг дна"
13 июля 2017, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]
Американский актер Шайа ЛаБаф извинился за инцидент, который привел к его аресту, а также за расистские высказывания в полицейском участке, добавив, что "достиг дна".
"Мое прямое неуважение к власти, по меньшей мере, проблематично, и совершенно разрушительно, если не сказать хуже", - добавил актер. По словам ЛаБафа, он предпринимает меры к тому, чтобы начать контролировать свою зависимость от наркотиков, передает TMZ.
В настоящее время Шайа ЛаБаф продолжает участвовать в съемках нового фильма. Однако пока не известно, собирается ли актер обращаться в специализированную клинику для наркоманов.
Ранее ЛаБафа арестовали за хулиганство.