Любовь Толкалина опубликовала интригующие фото и видео

Много всего интересного и интригующего происходит в жизни актрисы Любови Толкалиной в последнее время. Новое фото и видео 39-летней актрисы купания в реке обсуждают сегодня в соцсетях.

Толкалина не в первый раз размещает в Instagram фото, как она устраивает заплывы, даже без купальника.

В Москве купальный сезон до сих пор не открыт. Вероятно, в Тамбове теплее. Вот актриса и решилась открыть купальный сезон.

"Целый день ходили мимо этой реки и все таки не утерпели. Слились))) настало время речных летних купаний)))) Цна!!!", - подписала актриса видео. Многие подписчики решили, что Толкалина купалась топлес или вообще обнаженной.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)Июл 11 2017 в 10:07 PDT

Но если присмотреться внимательно, видно, что актриса плавает в купальнике. "Ну а фигура у Любови не меняется, она все такая же - стройная и подтянутая. "Как же здорово иметь такую фигуру, чтобы позволять себе купания голышом!!)", "Очень все красиво !!! Любовь Вы совершенство - во всем !!!!"

Минувшей зимой Любовь Толкалина сообщила о расставании с мужем режиссером Егором Кончаловским. Позднее сам Кончаловский подтвердил разрыв и признался о рождении сына его новой возлюбленной.

А после того, как Толкалина опубликовала фото с Борисом Гребенщиковым, теперь обсуждают их роман.