Шепелева пугают арестом

Единожды исполнив предписание суда, Дмитрий Шепелев по-прежнему уклоняется от встреч его сына Платона с родственниками покойной матери Жанны Фриске. Независимый адвокат Игорь Путилов уверен, что одними штрафами может не обойтись и шоумен рискует нарваться на арест.

Повторное совершение административного правонарушения, коим является невыполнение судебных решений, влечет наложение штрафа (у Шепелева их уже два) или арест на срок до пяти суток. Потерпевшая сторона также вправе требовать через суд ограничения или лишения родительских прав за то, что систематически нарушаются права ребенка, пояснил адвокат «Комсомольской правде».



В связи с невыполнением судебных решений Шепелева не выпустили в июне за границу, поэтому на отдых в Грецию с ребенком поехала его мать. Как только ограничение было снято, шоумен тут же воспользовался своим правом.



По решению суда, Дмитрий Шепелев должен предоставлять возможность бабушке и дедушке один раз в месяц видеться с Платоном. Первая и пока последняя такая встреча состоялась в мае. После нее Дмитрий заявил, что ребенок перенервничал и у него поднялась температура.



