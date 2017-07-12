Гражданская жена Олега Яковлева рассказала, почему не родила ему ребенка

Экс-солиста «Иванушек» Олега Яковлева и Александру Куцевол связывали не только рабочие отношения (она была его администратором, пиарщиком и костюмером), но и личные. Пара была вместе на протяжении пяти лет, хотя и без официального брака.



После смерти певца многие задавались вопросом, почему у супругов не было детей, ведь они были уже не первой молодости и хорошо обеспечены. Куцевол рассказала журналистам, почему не родила певцу ребенка. По признанию Александры, им было хорошо вдвоем. "Мы странно относились к детям и не особенно обсуждали возможность их иметь. Даже мечтали, чтобы курсировали самолеты чайлдфри (без детей на борту). Но, думаю, отцом Олег стал бы хорошим. Он находил общий язык с любым малышом, потому что сам был большим ребенком", – цитирует Куцевол журнал "Антенна".



Олег Яковлев скоропостижно скончался 29 июня от остановки сердца в возрасте 47 лет. Последние дни его состояние на фоне двусторонней пневмонии ухудшилось, двое суток он находился без сознания.



