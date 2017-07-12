Танцор Евгений Папунаишвили устроил сюрприз: женился на стилисте из Италии
Супругой российского хореографа стала итальянка Салима
12 июля 2017, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]
Российский хореограф и танцор Евгений Папунаишвили женился на девушке из Италии. Салима - стилист, они встречались год. После регистрации брака молодожены отправились в свадебное путешествие.
Медовый месяц Евгений Папунаишвили и Салима проведут в Греции. В Instagram танцор опубликовал свадебные фотографии. Евгений познакомился с Салимой в Москве, куда она приехала работать стилистом.
Папунаишвили увлекается футболом. Танцор предложение руки и сердца сделал возлюбленной на матч между командами ЦСКА — и тульский "Арсенал", в перерыве. Папунаишвили вывел Салиму на поле, встал на одно колено объявил: "Сегодня особенный день в моей, нашей с Салимой жизни...Она сказала — да!"
Оказывается, женитьба хореографа была сюрпризом для его родителей. "Даже для родителей это был сюрприз, и когда после регистрации мы с братьями приехали к ним на дачу, они плакали от счастья...", - признался Евгений. Сейчас счастливые молодожены принимают поздравления.