Маша Малиновская опровергла слухи о ее зависимости
12 июля 2017, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]
Маша Малиновская не стала молчать после того, как звезда реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев публично заявил и ее зависимости от наркотиков и необходимости лечить теледиву.
Информацию о наркозависимости Маши Малиновской распространили многие СМИ и начали обсуждать в сетях.
Телезвезда пока судиться ни с кем не собирается и заверяет, что помощь ей не нужна. "Я не употребляю наркотики, алкоголь, ничего запрещенного законом Российской Федерации!", - сказала Маша в интервью "Комсомольской правде". По ее мнению, Рустам Солнцев решил попиариться за ее счет. "Отвечать ему – позволить добиться того, на что он рассчитывает", - считает она. "У меня шикарные квартиры, у меня все в порядке с личной жизнью. На каком основании у меня могли появиться мысли о наркотиках? В какую компанию нужно попасть, чтобы стать той женщиной, о которой утверждает Рустам Солнцев?" - говорит Маша. Как ей кажется, Солнцев сам может быть наркоманом.
На днях участник телестройки объявил, что телеведущая "Дана Борисова больше не наркоманка", но "пришла пора помочь Маше Малиновской".
О зависимости Даны публично рассказала ее мама. Оказалось, что телеведущий Андрей Малахов предполагал, что Борисова наркозависима. Теледиве помогли устроиться в реабилитационном центре в Таиланде. Дана рассказывает об этапах исцеления от зависимости.
Борисова, находящаяся на лечени, переживает из-за своей дочери.