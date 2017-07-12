Маша Малиновская опровергла слухи о ее зависимости

Маша Малиновская не стала молчать после того, как звезда реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев публично заявил и ее зависимости от наркотиков и необходимости лечить теледиву.

Информацию о наркозависимости Маши Малиновской распространили многие СМИ и начали обсуждать в сетях.

Телезвезда пока судиться ни с кем не собирается и заверяет, что помощь ей не нужна. "Я не употребляю наркотики, алкоголь, ничего запрещенного законом Российской Федерации!", - сказала Маша в интервью "Комсомольской правде". По ее мнению, Рустам Солнцев решил попиариться за ее счет. "Отвечать ему – позволить добиться того, на что он рассчитывает", - считает она. "У меня шикарные квартиры, у меня все в порядке с личной жизнью. На каком основании у меня могли появиться мысли о наркотиках? В какую компанию нужно попасть, чтобы стать той женщиной, о которой утверждает Рустам Солнцев?" - говорит Маша. Как ей кажется, Солнцев сам может быть наркоманом.

На днях участник телестройки объявил, что телеведущая "Дана Борисова больше не наркоманка", но "пришла пора помочь Маше Малиновской".

Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_)Июл 9 2017 в 9:12 PDT

О зависимости Даны публично рассказала ее мама. Оказалось, что телеведущий Андрей Малахов предполагал, что Борисова наркозависима. Теледиве помогли устроиться в реабилитационном центре в Таиланде. Дана рассказывает об этапах исцеления от зависимости.

Борисова, находящаяся на лечени, переживает из-за своей дочери.