От организаторов музыкального фестиваля «Нашествие» требуют публичных извинений. Соответствующая петиция размещена 11 июля на сайте change.org. Организацию музыкального фестиваля называют провальной.

Только что прошедший фестиваль «Нашествие» участник называют «провальным» и требуют возместить зрителям затраты на парковку и услуги трактористов, передает RT.

Участники фестиваля возмущены антисанитарией, в которой проводился фестиваль и проблемами на парковке, с которой вездеходы МЧС эвакуировали свыше 8 тысяч машин. Отдельные извинения авторы петиции требуют принести людям с ограниченными возможностями, которым организаторы обещали подготовленную инфраструктуру и не сделали ничего.