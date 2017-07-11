Дмитрий Нагиев радикально изменил внешность
11 июля 2017, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый российский телеведущий, актер и шоумен Дмитрий Нагиев радикально изменил внешность.
Мужчина, который уже много лет находится в одном образе, внезапно отпустил густую длинную бороду. Многие поклонники даже не узнали Дмитрия Нагиева - настолько изменилось его лицо. Более того, некоторые подписчики телеведущего в соцсети Instagram заявили, что он стал похож на своего сына Кирилла, который носит бороду уже не один год.
В настоящий момент не сообщается, по какой причине Нагиев решил сменить имидж. Вероятно, артист снимается в новом фильме и этого требует роль.