Диана Шурыгина преобразилась до неузнаваемости

Диана Шурыгина, которая стала известной после скандальной истории с вечеринкой, сменила имидж.

Девушка отправилась в салон красоты, где перекрасила и постригла волосы - теперь она блондинка с каре. В новом выпуске реалити-шоу Андрея Малахова на YouTube под названием "Шуры-Муры", Шурыгина рассказала, что чем симпатичнее молодая женщина, тем лучше и увереннее она себя чувствует.

По мнению новоиспеченной звезды, всегда следует пробовать что-то новое, взрослеть и меняться, потому что жизнь у человека одна.