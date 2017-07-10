Участник "Дома-2" Егор Холявин рискует не воплотить свою заметную мечту в жизнь - стать похожим на приятеля Барби - Кена. Молодой человек, решившийся на кардинальные изменения внешности, оказался на волосок от смерти после 15-й пластической операции.

Чтобы достичь идеального сходства с кукольным образом, ему необходимо перенести 30 пластических операций. Все они очень сложные и проходят под общим наркозом. На середине пути организм Егора не справился с нагрузками, и он попал в больницу в тяжелом состоянии. При этом Холявин понимает, что перевоплощение может стоить ему жизни, ведь впереди еще более сложные операции. Первому «российскому Кену» предстоит вставить имплантаты в грудь, накачать ягодицы, перекроить косые мышцы, чтобы талия стала уже, а плечи – шире, слепить из оставшегося после последней липосакции подкожного жира кубики пресса. И все эти жертвы ради того, чтобы побороться за звание лучшего Кена в Нью-Йорке.

Осознавая все риски, Холявин решил оставить завещание. Все свое дорогостоящее имущество звезда оставит родной сестре. В случае преждевременной смерти брата ей достанутся: кабриолет стоимостью три миллиона рублей, трехкомнатная квартира на Остоженке стоимостью 40 миллионов, а также загородный дом на Новорижском шоссе за 60 миллионов рублей. Не забыл Егор и об увлечении всей своей жизни. Многомиллионные банковские вклады он завещал благотворительному фонду, который должен на эти средства накупить игрушечных Кенов для детских домов, сообщает "Мир реалити-шоу "Дом-2".

Егор постоянно выкладывает на своей официальной страничке в Instagram фотографии своего радикального преображения.