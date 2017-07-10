29-летний Вальтер Соломенцев пришел на скандальный проект "Дом-2" 14 апреля 2017 года. И мало кто знает, что до этого он под именем отца Василия работал священником при храме Покрова Пресвятой Богородицы.

В апреле в «Доме-2» появился новый участник. Мало кто догадывается, что 29-летний Вальтер Соломенцев в прошлом священник, отлученный от церкви. Мужчина бросил жену с детьми и долгами и подался за любовницей в «Дом-2».



Признания его супруги Галины просто шокируют. Однажды она просмотрела телефон супруга и обнаружила там похотливые СМС и интимные видео с многочисленными любовницами. А потом бывший священник сбежал из семьи к любовнице Олесе Лисовской, которая была участницей проекта «Дом-2». Галина обратилась в епархию, и отца Василия отлучили от церкви. После этого он подал на развод.



Жена с детьми была вынуждена ютиться в сарае одного из священников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в которой когда-то работала. Оставшись без средств к существованию, семья питается едой, которую передают нуждающимся из храма. Помогать детям Вальтер отказывается, а вот бывшей жене пишет регулярно, предлагая групповой секс в компании с Олесей.



