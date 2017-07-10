Екатерины Варнавы и Екатерины Скулкиной не оказалось на концерте "Comedy Women. Золотой состав" в Петропавловске-Камчатском. Это стало поводом для обращения гражданина в УФАС России по Камчатскому краю.

Как сообщает пресс-служба ведомства, концерт прошел 24 февраля 2017 года. В анонсе значилось, что выступят Екатерина Варнава, Марина Федункив, Екатерина Скулкина, Мария Кравченко, Татьяна Морозова, Наденька, Надежда Ангарская. Однако в итоге порадовали камчатскую публику далеко не все.

Комиссия УФАС по Камчатскому краю пришла к выводу о нарушении концертным агентством части 7 статьи 5 федерального закона «О рекламе», выразившееся в размещении ненадлежащей рекламы на сайте, в которой отсутствует часть существенной информации, а именно об изменении актерского состава концертной программы.