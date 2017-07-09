Сергей Лазарев шокировал заявлением о завершении музыкальной карьеры

Певец Сергей Лазарев с детства занимался музыкой, и его признание о завершении карьеры сильно удивило его поклонниц. Но оказалось, что артист не уходит со сцены. С 2019 года Сергей начнет развивать театральную карьеру.

На время некоторое время актер откажется от музыки в пользу другого своего любимого занятия. Лазарев уже 12 лет выступает в качестве приглашенной звезды в московском Драматическом театре им. Пушкина. Он играет главную роль в спектакле "Одолжите тенора".

Сергею предложили роль еще в одном спектакле. Для работы над ролью придется приостановить музыкальные выступления.

"Я всегда во время подготовки спектакля приостанавливаю музыкальные гастроли и нахожусь только в театре. В первую очередь ставятся спектакли, а потом уже музыкальные гастроли. Потому что в театре задействовано огромное количество актеров. Сейчас я знаю, что уже будет в 2018 году. Это удобно. Мы планируем и друг друга не подводим!" — поделился Сергей Лазарев планами с Мир24.

Судя по сообщения самого Сергея в соцсетях, он с сыном отдохнул в Турции, погрелся на солнце.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Июл 7 2017 в 2:34 PDT

Вернулся в дождливую Москву и дает концерты на юге России.