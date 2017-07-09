Максим Виторган умилил фото жены и сына

Актер Максим Виторган опубликовал в Instagram милое фото жены Ксении Собчак и маленького сына Платона. Ксения Собчак и Максим Виторган ни разу не показали личико малыша. Впервые отец сфотографировал сыны в профиль. "Нежность" - назвал фото отец.

У мальчика пухленькие щечки.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)Июл 8 2017 в 1:43 PDT

Подписчики оставили комментарии: "Щёчки хорошенькие", "Замечательный пончик!"

Скоро сыну Ксении Собчак исполнится 9 месяцев. Первенца Ксении родила в 34 года. А для Максима это третий ребенок. По словам Собчак, Максим - прекрасный отец.

Растить малыша сначала помогала мама Ксении. Когда Платон подрос, родители стали брать его с собой в поездки. В Сочи в дни кинофестиваля Ксения впервые окунула ножки малыша в Черном море. Ксения называет Платона самым любимым мужчиной.