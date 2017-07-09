Знаменитый голливудский актер, звезда блокбастера "Трансформеры" Шайя Лабаф был арестован в США.

Полиция задержала знаменитость за хулиганство и пребывание в нетрезвом виде в общественном месте. Как сообщает в воскресенье агентство Associated Press, инцидент произошел в городе Саванна, где сейчас проходят съемки нового фильма с участием Лабафа.

Согласно последней информации, актера уже отпустили под залог в размере 7 тыс. долларов. В настоящий момент представители звезды никак не прокомментировали эти данные.