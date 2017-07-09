Накануне в престижном банкетном зале Barvikha Luxury Village в Подмосковье отгремела долгожданная свадьба прославленного хоккеиста Александра Овечкина и актрисы Настасьи Шубской, дочери Веры Глаголевой.

Из-за плотного графика нападающего НХЛ Александра Овечкина празднование состоялось спустя год после официальной регистрации брака. Среди именитых гостей были замечены заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович; продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская, блогер Амиран Сардаров; певец T-killah; народный артист и худрук Театра наций Евгений Миронов; поэт, музыкант и исполнитель Александр Розенбаум; певец и депутат Государственной думы Иосиф Кобзон и многие другие знаменитости.

Присутствующие очень душевно поздравляли пару, пришло поздравление даже от самого президента Владимира Путина. Но звездой вечера стал Аркадий Дворкович, который с друзьями жениха сразился в танцевальном батле под песню Реввы "Как Челентано". Зажигательный танец политика никого не оставил равнодушным, не удивительно, что победа в конкурсе досталась именно ему. В качестве трофея Басков предложил "налить" Дворковичу, но тот отказался. За гостя вступился жених. Овечкин ответил, что завтра государственному деятелю нужно на работу, поэтому от алкоголя он вынужден отказаться.

Super публикует видео с зажигательным танцем Дворковича.