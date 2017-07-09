Жена Аршавина: Юлия Барановская запрещает отцу общаться с детьми

Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса обвинила телеведущую Юлию Барановскую в том, что она запрещает отцу видеться с тремя своими детьми.

По словам женщины, бывшая гражданская жена спортсмена заняла принципиальную позицию по данному вопросу и всеми силами препятствует встречам Артема, Яны и Арсения с папой. Супруга Андрея Аршавина заявила, что мужчина отнюдь не игнорирует детей, а постоянно переписывается с ними, передает "7 Дней".

Юлия Барановская пока никак не прокомментировала эту информацию. Она активно занимается своей карьерой и воспитанием детей, а также надеется на перемены к лучшему в личной жизни.