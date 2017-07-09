Голливудская звезда рассказала, как оторвала голову змее, чтобы спасти сына

Знаменитая голливудская актриса Элизабет Херли рассказала о страшном происшествии.

Десять лет назад звезде пришлось сразиться со змеей, чтобы спасти своего маленького сына, которого зовут Дэмиан. Элизабет Херли вспомнила, как однажды в Испании змея заползла в кроватку малыша. Она не растерялась, схватила топор и обезглавила существо, передает Life

52-летняя актриса подчеркнула, что никому не следует вставать между "львицей и ее детенышами", иначе им придется несладко.