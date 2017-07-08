Становится популярным видео, как Максим Галкин истерит в частном самолете ВИДЕО

Максим Галкин пристрастился высмеивать коллег. В новом видео Галкин устроил "истерику" на борту частного самолета и посвятил ролик "звёздам с понтами на частных самолётах".

Юморист копировал политика Владимира Жириновского, говорил в его манере. "Звезды любят выставлять себя на частных самолетах. Говорят: «Я полетела!» К кому вы обращаетесь? Одна половина страны вообще никуда полететь не может, а вторая — в экономе сидит в узких креслах или едет в плацкарте, уткнувшись в вонючие носки соседа. Если ты рэпер с улицы, давай в троллейбусе снимайся. Если ты народный артист — в электричке!" — выступил Максим Галкин.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Июл 7 2017 в 9:11 PDT

Видео за сутки просмотрели около миллиона человек.