Певица, владелица адвокатской фирмы Катя Гордон прокомментировала женитьбу своего бывшего мужа адвоката Сергея Жорина на спортсменке, звезде бокса Наталье Рагозиной. О свадьбе своего "худшего мужа" Гордон высказалась от имени Гади Кортон.

Катя Гордон после развода с известным журналистом, телеведущим Александром Гордоном оставила его фамилию и вскоре вышла замуж за юриста Сергея Жорина. В браке с адвокатом у Кати родился сын. Но семью сохранить они не смогли. Недавно Катя Гордон родила второго сына. Информацию об отце малыша пока скрывает.

И вот как она высказалась о свадьбе своего бывшего и легенды российского женского бокса: "В связи с тем, что худший из моих мужей наконец пристроен и за хорошей бабой!!!! А мне трезвонят и спрашивают комментарии... отвечаю один раз, экспромтом, устами Гади Кортон".

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon)Июл 6 2017 в 4:14 PDT

Признание Гордон о том, что муж Жорин ее бил, подписчики прокомментировали так: "Катя, вы бесспорно талантливы, но почему какая-то гадость с ваших уст всегда летит? Может поэтому и бьют? Наташе Рогозиной счастья желаю!", " есть хорошая поговорка) если третий муж бьет по роже,дело не в муже , дело в роже"