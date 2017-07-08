Басков зачитал поздравление Путина на свадьбе Овечкина и Шубской

Президент РФ Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина и модель Настасью Шубскую, которые устроили свадьбу 8 июля, в День семьи, любви и верности. Поздравление от главы российского государства зачитал певец Николай Басков.

Овечкин и Шубская официально расписались почти год назад. И вот настал день свадьбы.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Июл 8 2017 в 8:45 PDT

Продюсер, бизнес-вумен Яна Рудковская - гостья свадьбы - опубликовала видео в Instagram. "Не на каждой свадьбе президент России поздравляет не только телеграммой , но и звонит лично и гости могут услышать слова Владимира Владимировича Путина ( это осталось за кадром , но мы то слышали ) ! Вот это уровень !", - поделилась впечатленная Рудковская.

Накануне свадьбы молодожены устроили мальчишник и девичник.

Анастасия Шубская — фотомодель, дочь артистки и кинорежиссера Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского. Александр Овечкин — нападающий сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз".Его мать Татьяна Овечкина - двухкратная олимпийская чемпионка.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Июл 8 2017 в 7:59 PDT

"Аргументы недели" писали, что на свадьбу приглашено большое количество знаменитостей.