Басков зачитал поздравление Путина на свадьбе Овечкина и Шубской
8 июля 2017, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина и модель Настасью Шубскую, которые устроили свадьбу 8 июля, в День семьи, любви и верности. Поздравление от главы российского государства зачитал певец Николай Басков.
Овечкин и Шубская официально расписались почти год назад. И вот настал день свадьбы.
Продюсер, бизнес-вумен Яна Рудковская - гостья свадьбы - опубликовала видео в Instagram. "Не на каждой свадьбе президент России поздравляет не только телеграммой , но и звонит лично и гости могут услышать слова Владимира Владимировича Путина ( это осталось за кадром , но мы то слышали ) ! Вот это уровень !", - поделилась впечатленная Рудковская.
Накануне свадьбы молодожены устроили мальчишник и девичник.
Анастасия Шубская — фотомодель, дочь артистки и кинорежиссера Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского. Александр Овечкин — нападающий сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз".Его мать Татьяна Овечкина - двухкратная олимпийская чемпионка.
"Аргументы недели" писали, что на свадьбу приглашено большое количество знаменитостей.