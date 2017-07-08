Григорий Лепс откровенно рассказал о своих грехах

Певец и продюсер Григорий Лепс откровенно рассказал о своей жизни: о любимой женщине, о грехах, о здоровье. Известно, что концерты Лепса расписаны на месяцы вперед и билеты надо покупать сразу, как только они поступают в продажу.

Артист так и говорит: "Работы много". И в интервью изданию teleprogramma.pro признался, что не успевает восстанавливаться. Лепсу приходится постоянно быть под наблюдением врача. Медики с ним ездят даже на гастроли. Для сохраниния формы певцу необходимы "постоянно какие-то вливания, какие-то переливания, какие-то препараты, какие-то капельницы".

Поклонники Лепса подтверждают: на концертах он выкладывается так, что рубашка становится мокрой.

"Ты обязан просто выйти на сцену и отдать все, что ты можешь отдать", - говорит о себе Лепс.

"Борьба, да, у него все время борьба. Он честен перед собой", - подтвердает жена Лепса Анна. Анна родила Лепсу троих детей. "Я очень люблю свою жену. Она великолепная мама, ее обожают дети, многим я ей обязан в своей жизни. Может быть даже и тем, что я все-таки состоялся", — честно сказал певец.

Мама Григория Лепса живет в Сочи. При любой возможности он навещает ее. "Я благодарен ей, она меня родила несколько раз. Один раз физически и несколько раз вытаскивала с того света", - рассказал артист.

Как и любой человек, Лепс грешен и признается в этом: "Я вобрал в себя все грехи, какие только может взять на себя человек. Во мне их столько, я всех своих демонов знаю, причем, некоторых лично в лицо… Я с ними борюсь, а они борются со мной. Я в этом смысле с ними веду постоянную войну".

Через неделю, 16 июля, Григорий Лепс отметит 55-летие. Своих подопечных продюсер учит: "Работать, работать, работать".