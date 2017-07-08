Ольга Орлова опубликовала запретное фото с Жанной Фриске

Певица Ольга Орлова опубликовала фото с Жанной Фриске и рассказала, что они сфотографировались в Эрмитаже, когда это делать было запрещено.

Орлова вспоминает 8 июля Жанну. Ей сегодня исполнилось бы 42 года. Два года прошло, как не стало артистки. Ольга и Жанна были близкими подругами, они вместе работали в группе "Блестящие". Орлова находилась рядом с Фриске до последнего дня ее жизни. Для Ольги смерть Жанны была сильным шоком. Спустя некоторое время она призналась, что каждый день вспоминает подругу и написала посвященную ей песню.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)Июл 8 2017 в 1:19 PDT

"Давным-давно две девочки нарушали некоторые правила в жизни. Например, фотографировались в Эрмитаже в Питере, когда это было запрещено) Но... нас тогда не поймали , а чудесная фотка на память у меня есть))) Как же нам было весело и хорошо вместе... С днём рождения, моя любовь! Ты всегда в моём сердце", - подписала снимок Ольга Орлова.

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