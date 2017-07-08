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Ольга Орлова опубликовала запретное фото с Жанной Фриске

8 июля 2017, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Орлова опубликовала запретное фото с Жанной Фриске
фото: соцсети

Певица Ольга Орлова опубликовала фото с Жанной Фриске и рассказала, что они сфотографировались в Эрмитаже, когда это делать было запрещено.

Орлова вспоминает 8 июля Жанну. Ей сегодня исполнилось бы 42 года. Два года прошло, как не стало артистки. Ольга и Жанна были близкими подругами, они вместе работали в группе "Блестящие". Орлова находилась рядом с Фриске до последнего дня ее жизни. Для Ольги смерть Жанны была сильным шоком. Спустя некоторое время она призналась, что каждый день вспоминает подругу и написала посвященную ей песню.

 

"Давным-давно две девочки нарушали некоторые правила в жизни. Например, фотографировались в Эрмитаже в Питере, когда это было запрещено) Но... нас тогда не поймали , а чудесная фотка на память у меня есть))) Как же нам было весело и хорошо вместе... С днём рождения, моя любовь! Ты всегда в моём сердце", - подписала снимок Ольга Орлова.

А Дмитрий Шепелев в день рождения своей покойной гражданской жены Жанны Фриске довел ее поклонников до слез

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На акции протеста в Гамбурге вышли 12 тысяч человек

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