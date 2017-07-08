Бывшая жена знаменитого режиссера, главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук опубликовала новое фото в бикини на пляже. Лето в этом году скорее напоминает осень. Многие москвичи даже не примерили купальники.

Пляжный сезон в московском регионе так и не открылся. Бондарчук отдыхает на побережье Атлантического океана.

48-летняя светская львица выглядит безупречно: стройная и подтянутая, плоский живот, ничего лишнего. У Светланы Бондарчук взрослые сын и дочь и подрастают две внучки. А кто поверит? "Класс", "Как ХОРОША", - написали Светлане комплименты подписчики.

Публикация от VR (@a030aa)Июл 7 2017 в 3:13 PDT

Недавно свое фото в голубом бикини разместила в соцсети 59-летняя звезда Голливуда Шэрон Стоун.