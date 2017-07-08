Светлана Бондарчук опубликовала новое фото в бикини на пляже
8 июля 2017, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшая жена знаменитого режиссера, главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук опубликовала новое фото в бикини на пляже. Лето в этом году скорее напоминает осень. Многие москвичи даже не примерили купальники.
Пляжный сезон в московском регионе так и не открылся. Бондарчук отдыхает на побережье Атлантического океана.
48-летняя светская львица выглядит безупречно: стройная и подтянутая, плоский живот, ничего лишнего. У Светланы Бондарчук взрослые сын и дочь и подрастают две внучки. А кто поверит? "Класс", "Как ХОРОША", - написали Светлане комплименты подписчики.
Недавно свое фото в голубом бикини разместила в соцсети 59-летняя звезда Голливуда Шэрон Стоун.