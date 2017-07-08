Дмитрий Шепелев довел поклонников Жанны Фриске до слез в ее день рождения
8 июля 2017, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущий Дмитрий Шепелев в день рождения своей покойной гражданской жены Жанны Фриске довел ее поклонников до слез.
Мужчина опубликовал в социальной сети редкий снимок со своим сыном Платоном, на котором Шепелев держит маленького мальчика на руках и заходит в море. Подписчики телеведущего написали в комментариях к фото, что он - идеальный отец и пожалели, что мамы ребенка нет в живых.
Многие фанаты Жанны Фриске под снимком признались, что сожалеют о смерти певицы и даже плачут от жалости к мужчине и мальчику, которые потеряли любящую жену и мать.
Отметим, что сегодня артистке исполнилось бы 43 года.