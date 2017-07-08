Телеведущая Ольга Бузова вновь отреагировала на развивающиеся отношения своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко.

На днях влюбленные вместе посетили свадьбу хорошего друга футболиста. Тарасов и Костенко прекрасно повеселились и охотно поделились снимками с торжества со своими подписчиками. Ольга Бузова, очевидно, тоже видела фотографии спортсмена и модели и не смогла удержаться от язвительного комментария.

Телеведущая заявила, что многие мужчины боятся женщин, до которых надо дорасти, поэтому "пользуются" теми, до которых легко "опуститься". Она не назвала имен, однако подписчики звезды поняли, о ком именно идет речь.