Дмитрий Шепелев опубликовал видеозапись с сыном (ВИДЕО)

Третий год пошел, как не стало певицы Жанны Фриске. У Жанны остался сын Платон. Малыша воспитывает его отец Дмитрий Шепелев. Шепелев, как только появилась возможность, вывез малыша на море в Грецию.

Дмитрий публикует видеозаписи с отдыха с сыном. Телеведущий в Instagram разместил ролик, как Платон бежит к морю по набережной и подписал: "Счастье".

Все новые фото и видео Дмитрий подписал коротко: "Озорство", "Счастье", "Безмятежность", "Размеренность".

Шепелеву был запрещен выезд за границу, так как в отношении него было возбуждено административное дело. На него пожаловались родители Жанны Фриске из-за того, что Дмитрий не позволяет дедушке и бабушке- родителям певицы - видеться с единственным внуком.

Недавно Шепелев принял участие в программе "Пусть говорят", на которой рассказал, как все было "на самом деле", чтобы больше никогда к этому не возвращаться.