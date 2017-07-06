Шэрон Стоун в 59 лет опубликовала фото в бикини (ФОТО)
6 июля 2017, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]
Голливудская актриса Шэрон Стоун опубликовала новое фото в купальнике. 59-летняя киноактриса сфотографировалась в бикини голубого цвета около бассейна. Даже молодые девушки могут позавидовать фигуре Стоун.
Актриса призналась, что она заботится о фигуре не только с помощью правильного питания, но и ходит на силовые тренировки и танцует.
Женщинам конечно же интересно узнать секрет стройности звезды "Основного инстинкта".
Сайт газеты "Аргументы недели" публиковал эксклюзивное интервью с Шэрон Стоун. Известный актёр и продюсер Александр Невский встречался с актрисой в Голливуде. Шэрон приоткрыла тайну, как ей удается в почти в 60 выглядеть на 30.