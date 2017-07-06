Шэрон Стоун в 59 лет опубликовала фото в бикини (ФОТО)

Голливудская актриса Шэрон Стоун опубликовала новое фото в купальнике. 59-летняя киноактриса сфотографировалась в бикини голубого цвета около бассейна. Даже молодые девушки могут позавидовать фигуре Стоун.

Актриса призналась, что она заботится о фигуре не только с помощью правильного питания, но и ходит на силовые тренировки и танцует.









Женщинам конечно же интересно узнать секрет стройности звезды "Основного инстинкта".

Сайт газеты "Аргументы недели" публиковал эксклюзивное интервью с Шэрон Стоун. Известный актёр и продюсер Александр Невский встречался с актрисой в Голливуде. Шэрон приоткрыла тайну, как ей удается в почти в 60 выглядеть на 30.