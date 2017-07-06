Паулина Андреева угощает Федора Бондарчука пиццей и газировкой

Роман режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой стремительно развивается.

Недавно влюбленные устроили вечеринку для себя и друзей, гвоздем которой были пицца и газированные напитки. Бондарчук и Андреева весело провели время за просмотром фильма, но поклонники возмутились из-за того, что молодая женщина кормит мужчину вредными продуктами.

Актриса поспешила оправдаться, заявив, что очень любит готовить, следит за здоровьем и вдет активный образ жизни, но иногда позволяет себе небольшие вольности.