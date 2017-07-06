Джордж Клуни впервые появился с новорожденными детьми на публике

Джордж Клуни и его супруга Амаль впервые появились с новорожденными близнецами на публике.

Папарацци смогли "подловить" семью актера в аэропорту Милана - муж, жена и дети выходили из частного самолета. На сайте tmz.com можно увидеть фотографии, на которых запечатлены Джордж и Амаль, несущие детей в белой люльке. Лица мальчика и девочки были скрыты, поэтому никто пока не знает, на кого похожи малыши.

Напомним, Амаль Клуни подарила своему мужу двоих детей 6 июня. Для обоих близнецы являются первенцами.