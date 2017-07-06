"Рыжий иванушка" Андрей Григорьев-Аполлонов показал квартиру своего бывшего коллеги по группе "Иванушки International" - покойного Олега Яковлева.

Популярный российский артист ушел из жизни 29 июня, это шокировало не только его поклонников, но и коллег. Андрей Григорьев-Аполлонов решил посетить квартиру своего друга, которая находится в доме в центре Москвы.

Удивительно, но жилище Олега Яковлева выглядит невероятно скромно - минимальный набор мебели, а на стенах несколько икон и картин. Григорьев-Аполлонов с горечью признал, что кроме прекрасных композиций, созданных его товарищем, осталось только то, что есть в этой небольшой квартире.