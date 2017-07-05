Кэти Перри обвинили в призывах к истреблению редких животных

Американскую певицу Кэти Перри раскритиковали в Австралии после участия в одной из рекламных кампаний. Перри в видеоролике, в котором рекламировалась австралийская сеть магазинов, призывала свою собаку погнаться за несколькими коалами.

Как пишет NME, многие австралийцы остались крайне недовольны такой рекламой: в настоящее время в стране ведется разъяснительная работа с населением, которое призывают ограждать своих собак от контактов с коалами. А участие такой популярной певицы, как Кэти Перри, в подобной рекламе ставит крест на этом начинании, отмечают защитники животных.

Коалы являются единственным современным представителем семейства коаловых (Phascolarctidae) из отряда двурезцовых сумчатых (Diprotodontia). Они обитают только в Австралии и считаются уязвимым видом.

Не исключено, что после критики скандальный рекламный ролик уберут из ротации.