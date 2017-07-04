Повар кулинарной студии Юлии Высоцкой уволился со скандалом. Андрей Иванов обвинил свою именитую работодательницу в рабском труде. Получив на руки пустую трудовую книжку, мужчина намерен обратиться в прокуратуру и суд.



Андрей Иванов утверждает, что работал восемь месяцев без выходных, а при увольнении не получил денег за переработку. К тому же его трудовая книжка оказалась пуста, сообщает паблик Mash. Повар подсчитал, что за "рабский труд" ему должны были заплатить 250 тысяч рублей, и это без учета процентов за задержку зарплаты.

Когда Иванов потребовал свои деньги, ему пригрозили влиянием мужа Юлии Высоцкой, режиссера и продюсера Андрея Кончаловского, который одним своим звонком может сделать так, что повара нигде больше не возьмут на работу.

Чрезмерно занятой Высоцкой без помощников никак: она снимает не только кулинарную передачу "Едим дома", но и семейную программу "Уютный дом", попутно играет в спектаклях у мужа и снимается в кино. И это не считая ее домашних обязанностей и светских раутов, где она должна непременно блистать, забыв про готовку и скандальных сотрудников.



