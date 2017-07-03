Никита Джигурда после получения наследства сделал заявление

Артист, супруг олимпийской чемпионки Марины Анисиной Никита Джигурда сделал заявление. Джигурда сообщил о решении Кунцевского суда о наследстве Людмилы Браташ. По его словам, оно вступит в силу после того, как Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу их оппонентов - родной сестры погибшей бизнес-вумен Светланы Романовой.

Он уверен на 99 процентов, что Мосгорсуд станет на сторону Кунцевского суда, который 9 месяцев разбирался с этой историей. Сестра Браташ заявила, что Джигурда и Анисина представили поддельное завещание.

И вот Джигурда сообщил новость, что Светлана Романова судится с ними и во Франции, в Париже она тоже обратилась в суд. "Она обвинила меня и Анисину в том, что мы якобы незаконно проживаем в квартире покойной Людмилы Браташ", - цитирует Джигурду "МК".

По словам Джигурды, "главная хитрость Романовой в том, что она оповестила парижский суд, будто является единственной наследницей состояния Браташ". "И при этом забыла поставить в известность своего французского адвоката, что в России по этому делу тоже проходят судебные слушания. Когда адвокат Романовой узнал детали, то взмолился перенести суд на другую дату. Заседание перенесли на 6 июля", - рассказал артист.

Напомним, Марина Анисина обращалась к президенту России и к Татьяне Навке. И это помогло. Полиция приняла заявление Джигурды и Анисиной. Джигурда надеется: "Если суд удовлетворит нашу просьбу, в России этой женщине грозит штраф в 1 млн рублей, также ей впаяют до 10 суток исправительных работ. Во Франции Романовой светит от 2 до 5 лет тюрьмы и штраф до 1 млн евро".

И самое важное, что сказал Никита Джигурда: "Мои знакомые фээсбэшники намекнули мне, что сегодня на Джигурду готовится покушение. Меня хотят убить. Тем самым запугать Анисину".

"Я ответственно заявляю: если до моего вступления в наследство вы узнаете, что Джигурда покончил с собой, утонул, попал в аварию, умер от передоза, — это ложь...." - подчеркнул Джигурда.