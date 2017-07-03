Катя Гордон раскритиковала Ольгу Бузову, а поклонники бросились на защиту

Катя Гордон раскритиковала ведущую реалити-шоу "Дом-2" Ольгу Бузову, пытающуюся стать популярной певицей. Бузова развелась с мужем футболистом Дмитрием Тарасовым и занялась пением.

Бузова записала несколько клипов и выступает на сцене. Катя Гордон не одобряет стремление Ольги стать звездой шоу-бизнеса. Выступление и наряд Ольги Бузовой на церемонии вручения премии "МУЗ-ТВ 2017" обсуждают до сих пор. Катя Гордон записала видео, посвященное Ольге и ее оригинальному костюму.

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon)Июл 2 2017 в 5:42 PDT

Поклонники ведущей "Дома-2" бросились на ее защиту и написали в Инстаграм Гордон: "Все пиаряться за счёт Бузовой! Вот и объяснение тому , что некоторые якобы пытаются высмеять бузову, а на самом деле толкают себя. Ольга молодчинка! Таланты все ушли на покой , их нет на эстраде, компьютерный век! Для меня все они сегодня не умеют петь. Деньги есть , а вот таланта нет!!! Так что надо бы всех под одну гребенку , зациклились над Бузовой. Пиар вам нужен! Низко" (Орфография сохранена).

Катя Гордон - исполнительница своих песен, владелица адвокатской фирмы.Недавно она родила второго сына и вскоре после родов приступила к работе.

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon)Июл 3 2017 в 1:11 PDT

Напомним, Ольга Бузова шокировала Дмитрия Нагиева своим выходом и нарядом на церемонии вручения премии "МУЗ-ТВ 2017"