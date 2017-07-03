После безвременной кончины экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева поползли слухи, что судьба третьего солиста проклята. Сначала погиб Игорь Сорин, теперь скончался его преемник.

Dni.Ru решили узнать у парапсихолога Сергея Финько, действительно ли судьба "младшего Иванушки" предрешена и чего стоит опасаться Кириллу Туриченко. Однако специалист заверил, что судьба Олега Яковлева никак не отразится на других участниках коллектива, это программа его собственного рода. Как известно, в 2010 году ушла из жизни старшая сестра музыканта Светлана.

Парапсихолог считает, что "новенький" Кирилл в группе не ради творческой мечты, а ради денег. И долго в коллективе он не продержится. " Его организаторские способности и бизнес-чутье в итоге сделают из артиста прекрасного продюсера и телевизионного шоумена", – уверен Финько.



