Молодая жена актера Ивана Краско: скоро соберу вещи и уйду!

Наталья Щепинская, третья супруга 86-летнего актера Ивана Краско призналась журналистам, что подумывает расстаться со своим избранником. Молодая жена Краско в неладах с родственниками актера.

В одном из интервью Наталья Щепинская сказала журналистам, что получила от брака совсем не того, на что рассчитывала, передает РЕН ТВ.

Молодая жена конфликтует с бывшей снохой Краско и ее 17-летним сыном, а еще Наталью, по ее словам, постоянно критикует ее супруг. Наталья признается, что из последних сил пытается спасти семью, но ее силы на исходе и если критика в ее адрес не уляжется, она соберет вещи и уйдет.

Актер Иван Краско женился на Наталье, тогда еще студентке, два года назад.