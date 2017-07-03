Стал известен срок беременности Юлии Ковальчук

34-летняя Юлия Ковальчук и 36-летний Алексей Чумаков готовятся к появлению на свет своего первенца. Будущая мама тщательно скрывает свою беременность, хотя родить должна уже этой осенью.



«СтарХиту» удалось разузнать среди близкого окружения артистов, что сейчас Юлия находится на пятом месяце беременности. Она стала реже появляться на публике, больше времени проводит на свежем воздухе и особенно тщательно следит за правильным питанием. Алексей буквально не отходит от супруги и всячески окружает ее заботой, когда возвращается с гастролей.



Пара тайно сыграла свадьбу в мае 2014 года в Испании, где у них есть свои апартаменты.



