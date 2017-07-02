Актриса Анастасия Макеева опубликовала фото в новом купальнике. Синоптики объявили, что в столичном регионе лета в этом году точно не дождаться. Но девушки все равно запасаются летними нарядами и особенно новыми купальниками.

Обычно знаменитости демонстрируют свои фото в бикини. Анастасия Макеева отличилась от коллег.

Актриса приобрела слитный купальник и выложила фото в Instagram. "Выбрала купальник на лет, видимо есть у меня свои слабости", - призналась Макеева.

Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)Июл 1 2017 в 7:00 PDT

Поклонники тщательно рассмотрели фото и написали комментарии: "Красотка!!! И коленки супер!", "Вообще сначала не обратила внимание на купальник)) любовалась фигурой", "Красавица, умница!!! Анастасия молодец!!! Так держать!!! Счастья в личной жизни!!!"

35-летняя Анастасия Макеева была замужем дважды. Ее браки с актером Петром Кисловым и музыкантом Глебом Матвейчуком распались. Пока о новых отношениях девушка не рассказывает.