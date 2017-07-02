Анна Седокова опубликовала фото в оригинальном костюме

Певица, мама двух дочек и маленького сыночка Анна Седокова опубликовала свое фото в оригинальном костюме. Седокова призналась: "Хочется быть желанной и счастливой". И выложила фото в костюме женщины-кошки.

Певица недавно родила третьего ребенка, быстро восстановилась после родов и вернулась к работе. По словам Седоковой, она скучала по работе.

Анна сравнила взгляды женщин и мужчин. "Мужчинами проще. Они просто разделяют на шлюха или нет.)... Женщины же оценивают меня исключительно через призму своей жизни . И как ни странно меня редко осуждают мамы .) Мамы понимают, как хочется Маме оставаться и быть Женщиной", - пишет Седокова, которая собирается замуж за отца своего маленького сына Гектора.