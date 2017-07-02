54-летний Квентин Тарантино решил покончить с холостяцкой жизнью

Всемирно известный американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино, похоже, решил расстаться с холостяцкой жизнью, уступив ультиматуму 33-летней возлюбленной, которая не намерена дальше продолжать ни к чему не обязывающие отношения.

Пара знакома уже 8 лет, и не всегда отношения влюбленных были безоблачны. Вот и в марте их отношения были на грани разрыва: женщина собрала вещи и уехала из Лос-Анджелеса. Обиженная Даниэла даже не поздравила Тарантино с днем рождения.

Однако это подтолкнуло закоренелого холостяка Тарантино к более решительным действиям. И вот 30 июня 54-летний американец обручился с израильской певицей Даниэлой Пик, пишет Daily Mail. На какое время назначена свадьба, не сообщается.



