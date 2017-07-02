Светская львица Надежда Оболенцева развелась с мужем-олигархом

Светская львица и основательница закрытого интеллектуального клуба «418» Надежда Оболенцева развелась с мужем-олигархом после трех лет замужества. Это был ее второй официальный брак.

В свое время Надежда едва не вышла замуж за прославленного фигуриста Антона Сихарулидзе, расторгнув помолвку буквально за день до свадьбы. После этого она вышла замуж за миллионера Дениса Михайлова, который не переставал удивлять любимую различными презентами и даже подарил ей стеклянный замок в Лос-Анджелесе. Но шикарные подарки не смогли удержать брюнетку рядом с миллионером, и через три года они расстались.

Два года назад дочь дипломатов сыграла свадьбу с олигархом Айратом Исхаковым, топ-менеджером группы «Нефтегазиндустрия». 16-летняя разница в возрасте ничуть не смущала пару, отмечает SUPER. Церемонию бракосочетания с размахом отметили на озере Комо в Италии. Свадебный торт, изготовленный в одной из самых дорогих итальянских кондитерских — Sant Ambroeus, был украшен сотнями роз. Платье невесты было сшито по спецзаказу в Dolce & Gabbana. На свадьбе выступали Эрос Рамазотти, группы "Ленинград" и "Мумий Тролль". Однако и этот брак не продлился больше трех лет.

Сейчас Надежда свободна и продолжает вести богемный образ жизни: посещает одну вечеринку за другой и регулярно летает на отдых за границу.



