//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//События/Афиша

sirano-de-berzherak

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Шоу-бизнес 13+

Светская львица Надежда Оболенцева развелась с мужем-олигархом

2 июля 2017, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

Светская львица Надежда Оболенцева развелась с мужем-олигархом
Инстаграм/nadineobolentseva

Светская львица и основательница закрытого интеллектуального клуба «418» Надежда Оболенцева развелась с мужем-олигархом после трех лет замужества. Это был ее второй официальный брак.

В свое время Надежда едва не вышла замуж за прославленного фигуриста Антона Сихарулидзе, расторгнув помолвку буквально за день до свадьбы. После этого она вышла замуж за миллионера Дениса Михайлова, который не переставал удивлять любимую различными презентами и даже подарил ей стеклянный замок в Лос-Анджелесе. Но шикарные подарки не смогли удержать брюнетку рядом с миллионером, и через три года они расстались.

Два года назад дочь дипломатов сыграла свадьбу с олигархом Айратом Исхаковым, топ-менеджером группы «Нефтегазиндустрия». 16-летняя разница в возрасте ничуть не смущала пару, отмечает SUPER. Церемонию бракосочетания с размахом отметили на озере Комо в Италии. Свадебный торт, изготовленный в одной из самых дорогих итальянских кондитерских — Sant Ambroeus, был украшен сотнями роз. Платье невесты было сшито по спецзаказу в Dolce & Gabbana. На свадьбе выступали Эрос Рамазотти, группы "Ленинград" и "Мумий Тролль". Однако и этот брак не продлился больше трех лет.

Сейчас Надежда свободна и продолжает вести богемный образ жизни: посещает одну вечеринку за другой и регулярно летает на отдых за границу.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Метеоновости

Желтый уровень опасности объявлен в воскресенье в Москве

Желтый уровень опасности объявлен в воскресенье в Москве

Ранее «Аргументы недели» писали, что метеорологи спрогнозировали в российской столице «циклоническую депрессию». Выяснилось: помимо обильных осадков, в городе сегодня ожидается усиление ветра.

//Политика

Медведев призвал мировых лидеров к созданию «единой и благополучной Европы»

Медведев призвал мировых лидеров к созданию «единой и благополучной Европы»

Премьер-министр РФ выступил на церемонии прощания с Гельмутом Колем. Медведев отметил: несмотря на то, что холодная война давно закончена, между европейскими государствами существуют серьезные противоречия.

//Экономика

В России вырос минимальный размер оплаты труда

В России вырос минимальный размер оплаты труда

Российские власти планируют постепенно повышать МРОТ, чтобы довести его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2016-2017 годах его предполагается увеличить в общей сложности на 26%.
sungrado

//В мире

ЛНР обвинила Киев в продаже ИГ паспортов пропавших в Донбассе военных

ЛНР обвинила Киев в продаже ИГ паспортов пропавших в Донбассе военных

Украинские власти занимаются продажей паспортов пропавших в Донбассе военных боевикам запрещенной в России группировки ИГ. С такими обвинениями в адрес Киева выступило МВД Луганской народной республики.

//Экономика

"ОАК" решила не выплачивать дивиденды: нет прибыли

"ОАК" решила не выплачивать дивиденды: нет прибыли

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» понесла в 2016 году пришли участники годового собрания акционеров «ОАК». Последний раз «ОАК» выплачивала дивиденды в 2014 году, заплатив 465 миллионов рублей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Спорт

Поветкин завоевал два титула после допингового скандала

Поветкин завоевал два титула после допингового скандала

Возвращение на ринг после допингового скандала российского боксера Александра Поветкина стало триумфальным. Выиграв бой против украинца Андрея Руденко, он завоевал титулы WBA и WBO.

//Наука

Человек меняет тембр голоса, исходя из социального статуса собеседника

Человек меняет тембр голоса, исходя из социального статуса собеседника

Исходящие от человека сигналы: поза, жесты, мимика и даже тембр голоса, играют важную роль в общении. Так, высота голоса человека меняется в зависимости от того, кем является его собеседник, а точнее, каков социальный статус слушателя.

//Новости ADWILE

//Наука

Ученые открыли неизвестные ранее уникальные особенности Урана

Ученые открыли неизвестные ранее уникальные особенности Урана

Глобальное космическое исследование позволило ученым открыть уникальные, неизвестные ранее особенности планеты Уран. В этом специалистам помог спутник «Вояжер-2».

//Шоу-бизнес

Светская львица Надежда Оболенцева развелась с мужем-олигархом

Светская львица Надежда Оболенцева развелась с мужем-олигархом

Светская львица и основательница закрытого интеллектуального клуба «418» Надежда Оболенцева развелась с мужем-олигархом после трех лет замужества. Это был ее второй официальный брак.
sungrado

//Новости партнеров

//Общество

Захарова рассказала о происхождении зеленого платья с глубоким декольте

Захарова рассказала о происхождении зеленого платья с глубоким декольте

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о появлении в ее деловом гардеробе фривольного зеленого платья с глубоким декольте, в котором она блистала на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля.

//Происшествия

Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Новосибирске

Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Новосибирске

Подробности случившегося рассказали в Следственном комитете. Согласно информации, которой на настоящий момент располагают сотрудники ведомства, причиной происшествия стал прорыв ливневой канализации.

//Происшествия

Полиция назвала виновника аварии, в которой погибли 13 пассажиров автобуса

Полиция назвала виновника аварии, в которой погибли 13 пассажиров автобуса

В МВД Татарстана сообщили подробности крупной аварии с участием пассажирского автобуса и бензовоза, произошедшей в ночь на воскресенье недалеко от города Заинск. В ДТП погибли 13 пассажиров автобуса, в том числе двое детей.

//Спорт

Поветкин заявил о готовности к поединку с победителем Кличко

Поветкин заявил о готовности к поединку с победителем Кличко

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что российский боксер-тяжеловес одолел по очкам украинца Андрея Руденко. Поветкин доминировал в течение всего поединка, однако бесследно бой для него не прошел.

//Происшествия

Опубликовано видео с места крупного ДТП в Татарстане

Опубликовано видео с места крупного ДТП в Татарстане

Напомним, при столкновении двух транспортных средств погибли 13 человек, по уточненным данным, пострадали 15, состояние четверых из них в настоящее время тяжелое. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

//Метеоновости

Метеорологи спрогнозировали «циклоническую депрессию» в Москве

Метеорологи спрогнозировали «циклоническую депрессию» в Москве

Напомним, в минувшую пятницу в Московском регионе прошел мощный ливень, который синоптики сравнили с событиями, описанными в ветхозаветной Книге Бытия. Во время грозы погибли 3 человека, еще 16 пострадали.

//Происшествия

По факту ДТП с 13 жертвами в Татарстане возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с 13 жертвами в Татарстане возбуждено уголовное дело

О произошедшем дорожном инциденте «Аргументы недели» писали ранее в воскресенье. Минувший ночью в районе города Заинск столкнулись рейсовый автобус и бензовоз. Оба транспортных средства загорелись.

//Общество

Парламент Крыма могут обнести забором

Парламент Крыма могут обнести забором

Распотрошенная корнями деревьев плитка и убогий асфальт у здания Государственного совета Крыма ничуть не смущают народных избранников. Оказалось, что ждать улучшений представителям законодательной власти республики осталось недолго.

//В мире

ИноСМИ: Британский спецназ скрывал убийства гражданских лиц в Афганистане

ИноСМИ: Британский спецназ скрывал убийства гражданских лиц в Афганистане

В 2014 году Королевская военная полиция Великобритании начала расследование военных преступлений в Афганистане под кодовым названием «Операция Нортмур». Оно выявило 675 эпизодов неправомерных действий британских спецслужб.

//В мире

Больше половины британцев хотят сохранить гражданство EC после Brexit‍

Больше половины британцев хотят сохранить гражданство EC после Brexit‍

Исследование Лондонской школы экономики (LSE) показало, что шесть из десяти британцев были бы рады сохранить гражданство ЕС после Brexit, включая право на проживание, работу, обучение и передвижение в Евросоюзе.

//Наука

Испытания системы планетарной обороны Земли от астероидов намечены на 2022 год

Испытания системы планетарной обороны Земли от астероидов намечены на 2022 год

Через несколько лет NASA намерено испытать технологию, которая поможет обезопасить Землю от столкновения с космическими телами. DART будет первой миссией NASA в этом направлении.

//В мире

Сирийская армия назвала "лживыми" сообщения о применении хлора

Сирийская армия назвала "лживыми" сообщения о применении хлора

Командование правительственной сирийской армии назвало сообщения боевиков о применении хлора в восточном пригороде Дамаска «лживыми» и не соответствующими действительности.

//Происшествия

Спасатели извлекают тела из сгоревшего автобуса, столкнувшегося в бензовозом

Спасатели извлекают тела из сгоревшего автобуса, столкнувшегося в бензовозом

В ночь на воскресенье недалеко от города Заинск столкнулись бензовоз и пассажирский автобус, следовавший по маршруту Самара-Ижевск. Автобус, в котором находились 27 пассажиров и водитель, загорелся и опрокинулся.

//Метеоновости

Из-за обильных осадков реки России могут выйти из берегов

Из-за обильных осадков реки России могут выйти из берегов

Ливневые грозы в эти выходные прошли по всей территории страны. Из-за обильных осадков в некоторых регионах реки могут выйти из берегов, сообщили в Гидрометцентре.

//Происшествия

На реке Сходня в Москве ищут мужчину, который нырнул и не вынырнул

На реке Сходня в Москве ищут мужчину, который нырнул и не вынырнул

После сильнейших ливневых дождей в Москве реки столицы стали намного полноводнее. Жара, чередующаяся с непогодой, позволяет людям активно отдыхать на водоемах, иногда – до трагического финала.

//Происшествия

В Подмосковье дерево рухнуло на прохожего

В Подмосковье дерево рухнуло на прохожего

Ранее «Аргументы недели» сообщали про несчастье на востоке Москвы, где дерево упало на мужчину. Еще одной жертвой стихии стал житель Московской области. Мужчина скончался от травм, когда на него упало дерево.

//Происшествия

В Новгородской области из-за ливней введен режим ЧС

В Новгородской области из-за ливней введен режим ЧС

Не успела стихия затопить Москву, как разгулялась в Великом Новгороде. От сильнейших ливней в городе и области разрушены дороги и подтоплены дома. Спасатели устраняют последствия стихии, введен режим ЧС.

//Происшествия

Под Брянском грузовик протаранил остановку, на которой находились дети

Под Брянском грузовик протаранил остановку, на которой находились дети

В Жирятинском районе Брянской области произошла трагедия. Водитель большегруза не справился с управлением и врезался на полном ходу в остановочный павильон, на котором находились дети. Погибло два школьника.

//Общество

В Минкомсвязи предложили оригинальный способ продажи запрещенных лекарств

В Минкомсвязи предложили оригинальный способ продажи запрещенных лекарств

Эксперты считают, что идея продажи наркотических средств через интернет слишком рискованна. Но Минкомсвязи РФ уже направило в Министерство здравоохранения предложение продавать наркотики через сайт gosuslugi.ru.

//Происшествия

В Карачаево-Черкесии погиб турист из Тулы

В Карачаево-Черкесии погиб турист из Тулы

Пока нет сведений, что турист из Тулы погиб: его тело не найдено спасателями, поиски приостановлены до утра 2 июля. Пока известно только то, что турист из Тулы сорвался в реку Чучхур в районе водопада.

//Авто

В США презентовали проект летающего автомобиля (ФОТО)

В США презентовали проект летающего автомобиля (ФОТО)

Американская корпорация, которая занимается проектами и проблемами воздушного сообщения, намерена развивать это самое сообщение с помощью летательных машин. Компания презентовала первый проект летающего авто.

//Общество

Певица Бьянка стала "невъездной" на Украину

Певица Бьянка стала "невъездной" на Украину

Известная певица Татьяна Липницкая (псевдоним – Бьянка) написала в своей страничке «Инстаграм» 1 июля о том, что ей отказано в посещении Украины. Причина все та же: выступления в Крыму без разрешения Киева.

//Происшествия

Под Москвой автофургон протаранил машину ДПС

Под Москвой автофургон протаранил машину ДПС

В аварии на федеральной трассе А108 пострадали два сотрудника ДПС. Служебный автомобиль, который был припаркован на обочине дороги, протаранил автофургон. Причины ДТП выясняются, работают следователи.

//Политика

В Лондоне протестующие требуют отставки Терезы Мэй

В Лондоне протестующие требуют отставки Терезы Мэй

Англичане с плакатами «Ни днем больше!» вышли на улицы столицы Великобритании. Слоган относится к главе правительства Англии: народ в количестве нескольких десятков тысяч требует ее немедленной отставки.

//Метеоновости

Желтый уровень опасности объявлен в воскресенье в Москве

Желтый уровень опасности объявлен в воскресенье в Москве

Ранее «Аргументы недели» писали, что метеорологи спрогнозировали в российской столице «циклоническую депрессию». Выяснилось: помимо обильных осадков, в городе сегодня ожидается усиление ветра.

//Политика

Медведев призвал мировых лидеров к созданию «единой и благополучной Европы»

Медведев призвал мировых лидеров к созданию «единой и благополучной Европы»

Премьер-министр РФ выступил на церемонии прощания с Гельмутом Колем. Медведев отметил: несмотря на то, что холодная война давно закончена, между европейскими государствами существуют серьезные противоречия.

//Экономика

В России вырос минимальный размер оплаты труда

В России вырос минимальный размер оплаты труда

Российские власти планируют постепенно повышать МРОТ, чтобы довести его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2016-2017 годах его предполагается увеличить в общей сложности на 26%.

//В мире

ЛНР обвинила Киев в продаже ИГ паспортов пропавших в Донбассе военных

ЛНР обвинила Киев в продаже ИГ паспортов пропавших в Донбассе военных

Украинские власти занимаются продажей паспортов пропавших в Донбассе военных боевикам запрещенной в России группировки ИГ. С такими обвинениями в адрес Киева выступило МВД Луганской народной республики.

//Экономика

"ОАК" решила не выплачивать дивиденды: нет прибыли

"ОАК" решила не выплачивать дивиденды: нет прибыли

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» понесла в 2016 году пришли участники годового собрания акционеров «ОАК». Последний раз «ОАК» выплачивала дивиденды в 2014 году, заплатив 465 миллионов рублей.

//Спорт

Поветкин завоевал два титула после допингового скандала

Поветкин завоевал два титула после допингового скандала

Возвращение на ринг после допингового скандала российского боксера Александра Поветкина стало триумфальным. Выиграв бой против украинца Андрея Руденко, он завоевал титулы WBA и WBO.

//Наука

Человек меняет тембр голоса, исходя из социального статуса собеседника

Человек меняет тембр голоса, исходя из социального статуса собеседника

Исходящие от человека сигналы: поза, жесты, мимика и даже тембр голоса, играют важную роль в общении. Так, высота голоса человека меняется в зависимости от того, кем является его собеседник, а точнее, каков социальный статус слушателя.

//Наука

Ученые открыли неизвестные ранее уникальные особенности Урана

Ученые открыли неизвестные ранее уникальные особенности Урана

Глобальное космическое исследование позволило ученым открыть уникальные, неизвестные ранее особенности планеты Уран. В этом специалистам помог спутник «Вояжер-2».

//Шоу-бизнес

Светская львица Надежда Оболенцева развелась с мужем-олигархом

Светская львица Надежда Оболенцева развелась с мужем-олигархом

Светская львица и основательница закрытого интеллектуального клуба «418» Надежда Оболенцева развелась с мужем-олигархом после трех лет замужества. Это был ее второй официальный брак.

//Общество

Захарова рассказала о происхождении зеленого платья с глубоким декольте

Захарова рассказала о происхождении зеленого платья с глубоким декольте

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о появлении в ее деловом гардеробе фривольного зеленого платья с глубоким декольте, в котором она блистала на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля.

//Происшествия

Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Новосибирске

Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Новосибирске

Подробности случившегося рассказали в Следственном комитете. Согласно информации, которой на настоящий момент располагают сотрудники ведомства, причиной происшествия стал прорыв ливневой канализации.

//Происшествия

Полиция назвала виновника аварии, в которой погибли 13 пассажиров автобуса

Полиция назвала виновника аварии, в которой погибли 13 пассажиров автобуса

В МВД Татарстана сообщили подробности крупной аварии с участием пассажирского автобуса и бензовоза, произошедшей в ночь на воскресенье недалеко от города Заинск. В ДТП погибли 13 пассажиров автобуса, в том числе двое детей.

//Спорт

Поветкин заявил о готовности к поединку с победителем Кличко

Поветкин заявил о готовности к поединку с победителем Кличко

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что российский боксер-тяжеловес одолел по очкам украинца Андрея Руденко. Поветкин доминировал в течение всего поединка, однако бесследно бой для него не прошел.

//Происшествия

Опубликовано видео с места крупного ДТП в Татарстане

Опубликовано видео с места крупного ДТП в Татарстане

Напомним, при столкновении двух транспортных средств погибли 13 человек, по уточненным данным, пострадали 15, состояние четверых из них в настоящее время тяжелое. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

//Метеоновости

Метеорологи спрогнозировали «циклоническую депрессию» в Москве

Метеорологи спрогнозировали «циклоническую депрессию» в Москве

Напомним, в минувшую пятницу в Московском регионе прошел мощный ливень, который синоптики сравнили с событиями, описанными в ветхозаветной Книге Бытия. Во время грозы погибли 3 человека, еще 16 пострадали.

//Происшествия

По факту ДТП с 13 жертвами в Татарстане возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с 13 жертвами в Татарстане возбуждено уголовное дело

О произошедшем дорожном инциденте «Аргументы недели» писали ранее в воскресенье. Минувший ночью в районе города Заинск столкнулись рейсовый автобус и бензовоз. Оба транспортных средства загорелись.

//Общество

Парламент Крыма могут обнести забором

Парламент Крыма могут обнести забором

Распотрошенная корнями деревьев плитка и убогий асфальт у здания Государственного совета Крыма ничуть не смущают народных избранников. Оказалось, что ждать улучшений представителям законодательной власти республики осталось недолго.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

ИноСМИ: Британский спецназ скрывал убийства гражданских лиц в Афганистане

ИноСМИ: Британский спецназ скрывал убийства гражданских лиц в Афганистане

В 2014 году Королевская военная полиция Великобритании начала расследование военных преступлений в Афганистане под кодовым названием «Операция Нортмур». Оно выявило 675 эпизодов неправомерных действий британских спецслужб.

//В мире

Больше половины британцев хотят сохранить гражданство EC после Brexit‍

Больше половины британцев хотят сохранить гражданство EC после Brexit‍

Исследование Лондонской школы экономики (LSE) показало, что шесть из десяти британцев были бы рады сохранить гражданство ЕС после Brexit, включая право на проживание, работу, обучение и передвижение в Евросоюзе.

//Наука

Испытания системы планетарной обороны Земли от астероидов намечены на 2022 год

Испытания системы планетарной обороны Земли от астероидов намечены на 2022 год

Через несколько лет NASA намерено испытать технологию, которая поможет обезопасить Землю от столкновения с космическими телами. DART будет первой миссией NASA в этом направлении.

//В мире

Сирийская армия назвала "лживыми" сообщения о применении хлора

Сирийская армия назвала "лживыми" сообщения о применении хлора

Командование правительственной сирийской армии назвало сообщения боевиков о применении хлора в восточном пригороде Дамаска «лживыми» и не соответствующими действительности.

//Происшествия

Спасатели извлекают тела из сгоревшего автобуса, столкнувшегося в бензовозом

Спасатели извлекают тела из сгоревшего автобуса, столкнувшегося в бензовозом

В ночь на воскресенье недалеко от города Заинск столкнулись бензовоз и пассажирский автобус, следовавший по маршруту Самара-Ижевск. Автобус, в котором находились 27 пассажиров и водитель, загорелся и опрокинулся.

//Метеоновости

Из-за обильных осадков реки России могут выйти из берегов

Из-за обильных осадков реки России могут выйти из берегов

Ливневые грозы в эти выходные прошли по всей территории страны. Из-за обильных осадков в некоторых регионах реки могут выйти из берегов, сообщили в Гидрометцентре.

//Происшествия

На реке Сходня в Москве ищут мужчину, который нырнул и не вынырнул

На реке Сходня в Москве ищут мужчину, который нырнул и не вынырнул

После сильнейших ливневых дождей в Москве реки столицы стали намного полноводнее. Жара, чередующаяся с непогодой, позволяет людям активно отдыхать на водоемах, иногда – до трагического финала.

//Происшествия

В Подмосковье дерево рухнуло на прохожего

В Подмосковье дерево рухнуло на прохожего

Ранее «Аргументы недели» сообщали про несчастье на востоке Москвы, где дерево упало на мужчину. Еще одной жертвой стихии стал житель Московской области. Мужчина скончался от травм, когда на него упало дерево.

//Происшествия

В Новгородской области из-за ливней введен режим ЧС

В Новгородской области из-за ливней введен режим ЧС

Не успела стихия затопить Москву, как разгулялась в Великом Новгороде. От сильнейших ливней в городе и области разрушены дороги и подтоплены дома. Спасатели устраняют последствия стихии, введен режим ЧС.

//Происшествия

Под Брянском грузовик протаранил остановку, на которой находились дети

Под Брянском грузовик протаранил остановку, на которой находились дети

В Жирятинском районе Брянской области произошла трагедия. Водитель большегруза не справился с управлением и врезался на полном ходу в остановочный павильон, на котором находились дети. Погибло два школьника.

//Общество

В Минкомсвязи предложили оригинальный способ продажи запрещенных лекарств

В Минкомсвязи предложили оригинальный способ продажи запрещенных лекарств

Эксперты считают, что идея продажи наркотических средств через интернет слишком рискованна. Но Минкомсвязи РФ уже направило в Министерство здравоохранения предложение продавать наркотики через сайт gosuslugi.ru.

//Происшествия

В Карачаево-Черкесии погиб турист из Тулы

В Карачаево-Черкесии погиб турист из Тулы

Пока нет сведений, что турист из Тулы погиб: его тело не найдено спасателями, поиски приостановлены до утра 2 июля. Пока известно только то, что турист из Тулы сорвался в реку Чучхур в районе водопада.

//Авто

В США презентовали проект летающего автомобиля (ФОТО)

В США презентовали проект летающего автомобиля (ФОТО)

Американская корпорация, которая занимается проектами и проблемами воздушного сообщения, намерена развивать это самое сообщение с помощью летательных машин. Компания презентовала первый проект летающего авто.

//Общество

Певица Бьянка стала "невъездной" на Украину

Певица Бьянка стала "невъездной" на Украину

Известная певица Татьяна Липницкая (псевдоним – Бьянка) написала в своей страничке «Инстаграм» 1 июля о том, что ей отказано в посещении Украины. Причина все та же: выступления в Крыму без разрешения Киева.

//Происшествия

Под Москвой автофургон протаранил машину ДПС

Под Москвой автофургон протаранил машину ДПС

В аварии на федеральной трассе А108 пострадали два сотрудника ДПС. Служебный автомобиль, который был припаркован на обочине дороги, протаранил автофургон. Причины ДТП выясняются, работают следователи.

//Политика

В Лондоне протестующие требуют отставки Терезы Мэй

В Лондоне протестующие требуют отставки Терезы Мэй

Англичане с плакатами «Ни днем больше!» вышли на улицы столицы Великобритании. Слоган относится к главе правительства Англии: народ в количестве нескольких десятков тысяч требует ее немедленной отставки.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

sungrado
//Наши партнеры