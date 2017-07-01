Рэпер Снуп Догг подался в спортивные комментаторы

Известный рэпер Снуп Догг поменял профессию и пробует себя в качестве спортивного комментатора. Дебют рэпера-комментатора пройдет 11 июля, когда он будет вести трансляцию бойцовских поединков по версии UFC.

Рэпер сам заявил о своем дебюте в качестве спортивного комментатора в одном из интервью на американском телеканале, сообщает ТАСС.

Комментировать бойцовский поединок Снупп Догг будет в паре с известным бойцом MMA Юрайи Фабером в эфире телеканала UFC Fight Pass.

Рэпер признался, что он большой поклонник UFC и ему не терпится поделиться своим видением того, что происходит в «восьмиугольнике».

Станет ли Снуп Догг комментировать поединки в стиле рэп, пока неизвестно.