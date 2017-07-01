Певица Адель сорвала голосовые связки, концерты отменены

Популярная английская певица Адель должна была выступить на лондонском стадионе «Уэмбли», но концерт отменен. Певица повредила голосовые связки. Об этом пишет 1 июля французская газета «Фигаро».

О травме голосовых связок у британской певицы Адель пишет газета «Известия» со ссылкой на французскую прессу.

Медики посоветовали певице отменить ближайшие два концерта, чтобы голосовые связки смогли качественнее восстановиться. У певицы Адель в данное время запланировано мировое турне, так что гастроли – под большим вопросом. Только на лондонском стадионе Адель должна была дать четыре концерта.

После операции на голосовых связках (2011 год) Адель уже отменяла концерты. Ранее была информация, что 29-летняя Адель вообще может завершить певческую карьеру.